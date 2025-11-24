Il vulcano Hayli Gubbi, situato nella regione Afar nel nord-est dell’Etiopia, è tornato improvvisamente a eruttare dopo un lunghissimo silenzio durato migliaia di anni, sorprendendo la comunità scientifica internazionale. L’eruzione, iniziata il 23 novembre intorno alle 8:30 locali (7:30 in Italia), rappresenterebbe secondo le prime stime il primo episodio eruttivo degli ultimi ottomila o addirittura diecimila anni. Il vulcano ha generato una potente colonna di cenere che ha raggiunto altitudini comprese tra 13.000 e 14.000 metri, rendendo immediatamente visibile l’evento nelle immagini satellitari.

L’attività esplosiva ha prodotto una nube estesa, trasportata dai venti verso aree molto lontane dall’Etiopia. Le proiezioni indicano infatti possibili ricadute di cenere anche su Yemen, Oman e sul Mar Arabico.