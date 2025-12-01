Un’enorme incendio è divampato in un impianto di smaltimento rifiuti a North St Marys, nella zona ovest di Sydney. Un grande serbatoio chimico è stato catapultato in aria, e numerosi detriti tra cui anche dei pezzi di calcestruzzo delle dimensioni di un pugno sono piovuti su decine di vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’esplosione ha proiettato fiamme alte fino a 150 metri nel cielo e provocato danni seri: muri di edifici vicini sono stati sfondati. L’evento è stato descritto dalle autorità come “uno dei più grandi incendi visti nella zona ovest di Sydney negli ultimi anni”.