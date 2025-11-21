Attimi di paura alla Cop30 di Belém, in Brasile, dove nella giornata di ieri è scattato un allarme per un incendio di vaste proporzioni nella zona dei padiglioni. Il sito è stato evacuato su ordine degli agenti di sicurezza. Le fiamme si sono alzate nella zona blu, non lontana dal padiglione italiano, innescate da un guasto al generatore o da un cortocircuito in uno stand, secondo quanto ricostruito dalle squadre tecniche. Gli addetti hanno tentato di domare l’incendio con estintori in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti poco dopo per mettere l’area al sicuro.

Il video dell’incendio alla Cop30

La situazione è tornata sotto controllo in poco più di mezz’ora e il ministro brasiliano del Turismo, Celso Sabino, in mezzo alle persone evacuate ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti: “L’incendio è stato rapidamente contenuto dai vigili del fuoco, non ci sono feriti“. Sono 13 i casi di intossicazione da fumo registrati. La conferenza sul clima di Belém è tornata pienamente operativa poche ore dopo l’incendio. In una comunicazione congiunta, la presidenza brasiliana e il segretariato delle Nazioni Unite per il clima hanno confermato che la sede è stata ispezionata accuratamente e ritenuta sicura a seguito di una valutazione completa della sicurezza.

Le autorità brasiliane hanno infatti ripristinato le condizioni di lavoro, ottenendo anche il permesso operativo post-incendio dai vigili del fuoco. La zona blu, cuore degli eventi e della trattativa ufficiale, è stata riaperta alle 20:40 locali, garantendo la ripresa dei lavori. Rimarrà invece chiusa per l’intera durata della conferenza l’area dei padiglioni direttamente colpita dalle fiamme.