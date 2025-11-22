Un grave incidente ha sconvolto lo spettacolo dell’Imperial Royal Circus a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Durante il numero del celebre “globo della morte”, un acrobata cileno di 26 anni ha perso il controllo della moto ed è caduto al centro della sfera d’acciaio, venendo travolto dagli altri motociclisti. Uno di loro, un messicano di 43 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare ed è ora in condizioni critiche. Il terzo centauro, un 26enne colombiano, è rimasto cosciente e le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’incidente, avvenuto davanti a un pubblico numeroso composto anche da molte famiglie, ha portato all’immediata interruzione dello spettacolo e al sequestro dell’area per consentire i rilievi. Diversi spettatori stavano filmando la scena e il video della tragedia è già circolato online, aumentando lo sconcerto per quanto accaduto.