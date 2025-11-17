Il Bioparc di Valencia ha annunciato la nascita del primo rinoceronte bianco meridionale del parco, un maschio in buona salute. Il piccolo, nato il 4 novembre, è accudito dalla madre Kwanza e, secondo il comunicato, “la madre è recuperata perfettamente, e il vivace cucciolo trotterella con i tipici movimenti goffi di un neonato, offrendo scorci commoventi”. I guardiani seguono un “protocollo di monitoraggio non invasivo” per favorire legame e recupero. Madre e cucciolo trascorrono il tempo soprattutto al chiuso, con uscite controllate nell’area esterna per il “crescita e benessere” del piccolo. Il padre Martin e le femmine Nombula e Ami hanno già incontrato il neonato, con interazioni “molto positive”. “Si avvicinano con la curiosità e l’interesse tipici di questa nuova situazione”, un passo importante per il programma europeo di conservazione della specie minacciata.