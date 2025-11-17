Il video dello zoo spagnolo per celebrare la nascita di un cucciolo maschio di rinoceronte bianco meridionale
Il Bioparc di Valencia ha annunciato la nascita del primo rinoceronte bianco meridionale del parco, un maschio in buona salute. Il piccolo, nato il 4 novembre, è accudito dalla madre Kwanza e, secondo il comunicato, “la madre è recuperata perfettamente, e il vivace cucciolo trotterella con i tipici movimenti goffi di un neonato, offrendo scorci commoventi”. I guardiani seguono un “protocollo di monitoraggio non invasivo” per favorire legame e recupero. Madre e cucciolo trascorrono il tempo soprattutto al chiuso, con uscite controllate nell’area esterna per il “crescita e benessere” del piccolo. Il padre Martin e le femmine Nombula e Ami hanno già incontrato il neonato, con interazioni “molto positive”. “Si avvicinano con la curiosità e l’interesse tipici di questa nuova situazione”, un passo importante per il programma europeo di conservazione della specie minacciata.