Momenti di forte tensione si sono verificati sulla linea rossa della metropolitana di Milano intorno alle 19, quando un uomo in evidente stato di alterazione ha dapprima invaso i binari, impedendo l’arrivo dei treni. Poco dopo, sfruttando l’ingresso in stazione di un convoglio, è riuscito a forzare l’accesso alla cabina di guida posteriore, solitamente vuota e disattivata. La scena è stata immortalata in un video diffuso sui social.

L’episodio è avvenuto a San Babila, in direzione Sesto San Giovanni, dove alcuni passeggeri hanno immediatamente allertato il personale. La vigilanza Atm ha tentato di gestire la situazione, ma l’uomo, rimasto bloccato dentro la cabina, ha richiesto l’intervento della polizia locale.

Gli agenti lo hanno fermato e accompagnato al Policlinico per accertamenti. Atm ha chiarito che il treno non avrebbe potuto muoversi, poiché i comandi della cabina erano disabilitati e i sistemi di sicurezza impediscono avviamenti non autorizzati. La circolazione è rimasta interrotta per circa dieci minuti, per poi tornare alla normalità.