Un tentativo di truffa telefonica è finito male per i responsabili, grazie alla prontezza e competenza della vittima. Un operatore telefonico Iliad, ha ricevuto una chiamata sospetta in cui una truffatrice si è spacciata per collega, annunciando un imminente “disservizio sulla linea” e una successiva “rimodulazione tariffaria”.

L’obiettivo era indurlo a cambiare contratto, offrendone subito dopo uno apparentemente più conveniente tramite un altro call center, ma riconducibile a un soggetto terzo. Il dipendente Iliad, accortosi dell’inganno, ha registrato la chiamata e ha sporto un esposto al Tribunale di Milano, allegando il video come prova concreta della truffa tentata.