Donald trump iprevedibile anche a tavola. A Mar-a-Lago, durante il pranzo che ha accompagnato l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente Usa ha rotto il protocollo istituzionale e si è rivolto direttamente ai giornalisti chiedendo loro: “Volete mangiare qualcosa?”

I cronisti presenti hanno risposto di sì: il presidente ha fatto quindi predisporre la tavola anche per loro, commentando scherzosamente che il gesto generoso non avrebbe comunque garantito “storie interessanti” da raccontare.