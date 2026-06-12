Nei giorni scorsi il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha realizzato un video in inglese indirizzato al Libano: “Ho un messaggio per voi, cittadini del Libano. Israele non è in guerra con voi. Israele vuole la pace con voi. Siamo in guerra contro Hezbollah, che ha preso il vostro Paese in ostaggio, che esegue gli ordini dell’Iran e utilizza il vostro territorio per lanciare attacchi terroristici contro Israele”.

“Ricordate il Libano prima che l’Iran e Hezbollah lo trasformassero in un incubo? Ricordate i caffè? La cultura? Ricordate la tranquillità? Tutto questo non esiste più, perché Hezbollah e l’Iran vogliono trascinarci in guerra ancora e ancora e ancora. Meritate di meglio. I vostri figli meritano di meglio. Sapete che Israele farà tutto il necessario per proteggere le nostre famiglie e le nostre comunità”, ha affermato il premier israeliano, aggiungendo: “Hezbollah è più debole che mai. Israele è più forte che mai. Finora abbiamo eliminato quasi 10.000 combattenti di Hezbollah. Stiamo ripulendo sistematicamente il Libano meridionale da questi fanatici. Non importa dove si trovino: li troveremo”.

“Una pace per prosperare insieme”

Il leader israeliano ha aggiunto ancora: “Sapete anche che desideriamo la pace con voi, con il Libano. Una pace nella quale i nostri due popoli possano investire insieme, costruire insieme e prosperare insieme. L’unico ostacolo a questa splendida visione è Hezbollah. Loro vogliono la guerra, non la pace. Vogliono la morte, non la vita. Sacrificheranno il maggior numero possibile di voi per raggiungere i loro obiettivi perversi. Non permettete che il vostro futuro sia deciso da teocrati medievali determinati a distruggere la nostra civiltà comune”, ha affermato ancora Netanyahu. “Prendete il vostro futuro nelle vostre mani. Unitevi a Israele. Costruite sicurezza e prosperità per tutti i nostri figli. E una volta che Hezbollah sarà smantellato, le possibilità saranno infinite: il cielo sarà il limite”.