Nel territorio di Pozzuoli, il suggestivo Lago d’Averno si è nuovamente tinto di rosa, attirando curiosità e attenzione. Il fenomeno è legato alla massiccia presenza di microalghe che producono una particolare pigmentazione rosata.

Alla base del cambiamento di colore ci sarebbero tre fattori, distinti o combinati tra loro: l’innalzamento delle temperature, la diminuzione dell’ossigeno disciolto nell’acqua e una variazione della composizione chimica del lago.

Il lago, di origine vulcanica e formatosi all’interno di un antico cratere, era considerato dagli antichi Romani una delle porte dell’Ade, contribuendo ancora oggi al suo fascino misterioso.