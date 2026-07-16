Il personale di un treno merci è stato circondato dalle fiamme di un incendio vicino ad Armstrong, in Ontario. Un video, girato all’interno di una locomotiva della Canadian National Railway, mostra l’equipaggio alle prese con l’incendio boschivo in avanzata, mentre un fumo denso avvolge i binari e tutti i finestrini della cabina si tingono di arancione intenso. Uno dei macchinisti ha chiesto aiuto via radio: “Siamo circondati dalle fiamme”. Le immagini sono state condivise sui social media dal deputato dell’Ontario Sol Mamakwa. Tutto l’equipaggio è stato evacuato in sicurezza e non risultano feriti. Attualmente in Canada sono attivi più di 100 incendi boschivi, con i venti che spingono verso sud-est.