Almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un violento incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Lo riferisce la polizia locale, che ha confermato la presenza di numerose vittime e evacuazioni in corso.

Le fiamme sono divampate nell’edificio del quartiere Linkeroever, dove vivevano oltre 200 persone. Una densa colonna di fumo si è alzata dall’ottavo piano, rendendo difficili le operazioni di soccorso. Un video diffuso dai media mostra scene drammatiche, tra cui un uomo che tenta di mettersi in salvo calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo.