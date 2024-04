Una quarantina di persone sono state soccorse dopo essere state colte da malore, ieri sera durante la festa per lo scudetto dell’Inter, nel centro di Milano. L’euforia e la calca sono stati la causa dei malesseri, nessuno grave, mentre tra gli oltre 350 mila tifosi intervenuti per i festeggiamenti non si sono verificati scontri.

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto un servizio di ordine pubblico a partire dalla partita alle ore 12.30, Inter-Torino, al termine della quale migliaia di appassionati e supporters interisti si sono andati a posizionare lungo tutto il percorso che i giocatori interisti hanno poi compiuto a bordo di due pullman scoperti.

La squadra ha raggiunto piazza Duomo intorno alle 23, anticipata dai reparti inquadrati della Polizia di Stato, al termine di sette ore di “tour” tra le strade di Milano, affollate di tifosi. Ai servizi di sicurezza hanno collaborato l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, oltre al 118, coordinati dalla “sala gestione grandi eventi” della Questura di Milano.