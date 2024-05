Colpo grosso in Ferrari. Ingaggiati Serra e D’Ambrosio: i due super tecnici che hanno lavorato con Hamilton in Mercedes

Colpo grosso della Ferrari: due rinforzi da dream team in attesa dell’arrivo del genio Adrian Newey. Nasce la Ferrari di Hamilton. La Rossa continua a far parlare di sé inanellando un colpo di mercato dietro l’altro. Dopo aver strappato Hamilton alla Mercedes ecco che la scuderia di Maranello ha messo a segno l’ingaggio di 2 tecnici che hanno lavorato con il Re Nero in Mercedes. Non a caso il Cavallino ha ufficializzato l’ingaggio di 2 super tecnici propio alla vigilia del GP dell’Emilia Romagna che si disputerà domenica 24 sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

I neo acquisti

La casa di Maranello li ha presentati così: “Loic Serra va a ricoprire il ruolo di Head Off Chassis Performance Engineering a riporto di Enrico Cardile. In Ferrari coordinerà il lavoro di diversi reparti tra cui Track Engeneering, Aero Development, Aero Operations e Vehicle Performance. Serra è nato in Francia nel 1972, è laureato in ingegneria meccanica ed ha studiato ad Aix- en- Provence e a Parigi. Nel 1996, dopo la laurea, ha lavorato in Michelin è in Formula 1 in BMW- Sauber e Mercedes AMG F1 Team. Jerome d’Ambrosio assume invece il ruolo di Deputy Team Principal a diretto rapporto di Fred Vasseur. Allo stesso tempo D’ Ambrosio prende anche la direzione della scuderia Ferrari Driver Accademy. Jerome è nato in Belgio nel 1985 e fino al 2020 si è dedicato alla carriera di pilota. Al suo attivo una vittoria in GP2, 3 in Formula E, nonché 20 GP di Formula 1 tra 2011 e 2012. In Mercedes ha lavorato al fianco di Toto Wolff, e si è occupato del programma giovani”. È evidente che il gran capo Vasseur sta modellando il reparto corse del Cavallino “a sua immagine e somiglianza” come dice Leo Turrini.

Cavallino all’attacco

Domenica si corre la settima gara ( di 24) del Mondiale 2024. Per l’occasione la Ferrari sul Santerno porterà in pista un robusto pacchetto di aggiornamenti. Con la speranza di incrementare l’efficienza aerodinamica della Rossa. Domenica vedremo il risultato delle modifiche che Leclerc e Sainz aspettavano da tempo. Tre le modifiche più importanti: nuove feritoie alle fiancate, un nuovo profilo laterale e una carrozzeria rivisitata con un cofano più affilato nella sezione posteriore per velocizzare il flusso d’aria verso l’ala.