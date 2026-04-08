A Teheran migliaia di iraniani sono scesi in piazza sventolando bandiere e giurando fedeltà incondizionata alla Guida Suprema Mojtaba Khamenei, dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane. “Qualunque cosa dica la Guida Suprema noi obbediamo ai suoi ordini. Se lo riterrà opportuno, accetteremo un cessate il fuoco. In caso contrario, siamo pronti a rimanere in strada e a combattere a tempo indeterminato. Ora l’America ha capito che l’Iran è una superpotenza”.