Nell’ambito del blocco dei porti iraniani, le forze armate statunitensi hanno eseguito di recente un’operazione di abbordaggio di un altro mercantile. I marines hanno infatti abbordato la Blue Star III, rilasciando l’imbarcazione dopo avere condotto una perquisizione e aver confermato che il suo viaggio non avrebbe incluso scali in porti iraniani. Nel video diffuso sul web vengono mostrare le immagini dell’abbordaggio, e dei marines che si sono calati rapidamente con le funi da un elicottero sul ponte della nave. La Blue Star III, la prima a non essere posta sotto la custodia statunitense, è la quarta nave mercantile a essere abbordata da quando l’amministrazione Trump ha avviato il blocco del traffico marittimo iraniano.