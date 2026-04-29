La processione religiosa è stata interrotta nel modo meno conveniente. E’ finita con l’arresto di un 56enne che prima ha dato scandalo e poi in escandescenze durante la tradizionale cerimonia che il paese di Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, dedica ogni anno alla Madonna delle Grazie.

Stato di alterazione psico-fisica

L’uomo, giudicato in stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato molestando con ingiurie irriferibili e apprezzamenti osceno una bambina, prima di denudarsi pr mostrare le sue parti intime.

La bambina in questione, partecipava alla processione insieme ad altre compagne in qualità di “dispensatrice”: sono quelle ragazze vestite con 4 chili di oro che spiccano protagoniste nella festa religiosa.

L’uomo è stato bloiccato e fermato dai carabinieri che hanno avuto il loro da fare per renderlo innocuo. La Procura della repubblica ne ha disposto il processo per direttissima e gli arresti domiciliari.