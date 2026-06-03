I pasdaran iraniani hanno confermato l’attacco missilistico avvenuto lunedì contro il mercantile Msc Sariska V con un missile da crociera. L’attacco è avvenuto in Iraq “in rappresaglia per un attacco militare statunitense contro la nave mercantile Lian Star, battente bandiera gambiana e diretta in Iran, nel Mar d’Oman”. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha spiegato l’attacco alla nave in quanto appartenente al “nemico americano-israeliano”. L’esplosione è avvenuta a circa 40 miglia nautiche a sud-est di Umm Qasr, in Iraq.

In merito alla dinamica dell’accaduto, la compagnia ha spiegato che “il primo impatto è avvenuto con il pilota a bordo durante la partenza della nave dal porto, mentre il secondo proiettile ha colpito poco dopo l’area destinata all’equipaggio”. “Tutti i membri dell’equipaggio sono illesi”, ha rassicurato Msc, specificando che “l’azione dei pasdaran è del tutto ingiustificata, poiché Msc è un vettore commerciale neutrale e non ha alcuna affiliazione con gli Stati Uniti o Israele”. Msc ha aggiunto di essere “profondamente preoccupata per questi attacchi non provocati e per il rischio che essi comportano per i suoi marinai innocenti e per il commercio marittimo essenziale nella regione”.