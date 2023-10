Isabella Gonzalez, l’influencer spagnola molestata durante una diretta Twitch VIDEO

L’influencer spagnola Isabella Gonzalez è stata molestata mentre era in diretta con i suoi fan su Twitch . La modella stava parlando quando un turista inglese dietro di lei ha allungato la mano e la ha importunata.

Le parole di Isabella Gonzalez

“È stato orribile, mi sono sentita imbarazzata e disgustata allo stesso tempo e non ho potuto reagire meglio di come ho fatto. Sono andata a fare una denuncia formale alla polizia che è stata gentilissima. Mi hanno detto che ho fatto bene a denunciare quell’uomo ma che sarà difficile prendere le misure adeguate perché non hanno ancora individuato il profilo. Comunque, hanno detto che mi avrebbero aggiornato se avessero avuto novità in merito. Vorrei ringraziare tutte le persone che si sono prese la briga e il tempo di scrivermi per sapere come sto”.