Nel corso di una puntata del podcast “This Past Weekend” di Theo Von, il ministro della Salute statunitense Robert F. Kennedy Jr. ha raccontato il suo passato di dipendenze da droghe e alcol e soprattutto di come frequentasse le sedute di terapia di gruppo in presenza anche durante la pandemia. Il ministro, spiegando che voleva rinunciare in alcun modo agli incontri in presenza con il suo gruppo di recupero durante il lockdown, ha dichiarato: “Non ho paura di un germe. Sniffavo cocaina dalle tavolette del water. Non mi importava cosa sarebbe successo, sarei andato a una riunione ogni giorno”.