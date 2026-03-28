Durante una perquisizione a Riace in provincia di Reggio Calabria, i Carabinieri hanno scoperto una “penna-pistola” dotata di tutti quei meccanismi che la rendono identica, nel suo funzionamento, ad un’arma da fuoco. L’uomo è stato arrestato: ora dovrà ora spiegare come mai la custodisse insieme a diverse munizioni, una delle quali rinvenuta proprio all’interno dell’arma, apparentemente pronta ad essere utilizzata.

Non è la prima arma clandestina di questo tipo viene trovata nella stessa zona: appena pochi mesi fa, infatti, nel limitrofo Comune di Camini, gli stessi militari si erano imbattuti in un altro manufatto, assai simile ed anche in quel caso erano scattate le manette.