Sta facendo il giro del web il video del ritorno a casa dell’astronauta della NASA Christina Koch, membro della missione Artemis II. L’astronauta, come si vede nelle immagini pubblicate poi sull’account Instagram di Koch, è stata accolta dall’entusiasmo incontenibile della sua cagnolina Sadie, che aspettava impaziente la sua padrona dopo dieci giorni di missione. Quando si è aperta la porta la cagnolina si è lanciata sull’astronauta, vestita ancora con la tuta spaziale blu, impazzendo di gioia per il suo ritorno. Christina Koch, 47 anni, ha fatto parte dell’equipaggio di quattro astronauti della missione Artemis II che ha raggiunto una distanza di oltre 400mila chilometri dalla Terra, spingendosi più lontano nello spazio di qualsiasi altro volo umano precedente.