Durante un matrimonio, uno scherzo organizzato per divertire i presenti finisce in disgrazia. Miriam, una ragazza venezuelana che vive a Caracas, davanti all’officiante ha risposto “no” alla fatidica domanda: “Lo vuoi sposare?” E l’ufficiale del Registro Civile ha risposto che non si può scherzare dicendo che il matrimonio non poteva proseguire.

“Lo vuoi sposare? Risponde no per scherzo poi dice “sì”: finisce malissimo

La donna, a chi le ha chiesto se volesse prendere in sposo il suo fidanzato ha risposto “no” per poi spiegare che si trattava solo di una battuta. Lo scherzo è costato però caro alla coppia che si è sentita rispondere che le nozze non potevano più essere celebrate.

L’ufficiale del Registro Civile: “No, non si può scherzare”

Il responsabile del Registro Civile locale ha spiegato che “no, non si può scherzare. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”.

I presenti alle nozze, ascoltando le parole del responsabile del Registro Civile, sono rimasti in silenzio. Qualcuno ha immortalato la scena mettendo poi il video in Rete su Tik Tok.

Danilo, questo il nome dello sposo, è rimasto pietrificato. E anche Miriam è rimasta sconvolta. Mai avrebbe immaginato che un innocuo scherzo si potesse bloccare (almeno per il momento) il sogno della vita.