Nella giornata di ieri, una densa colonna di fumo si è alzata da un magazzino in fiamme a Southall, nell’ovest di Londra. Sul posto subito sono intervenuti oltre 150 vigili del fuoco e più di 20 autopompe. Il London Fire Brigade ha poi dichiarato che l’incidente è “grave”, data la possibile presenza di fuochi d’artificio e bombole di gas nel deposito.

Il video dell’incendio

I vigili del fuoco hanno poi comunicato che tre quarti della struttura, composta da un magazzino e uno spazio commerciale, sono andati a fuoco.Una scuola e un edificio residenziale nelle vicinanze sono stati invece evacuati. Le cause dell’incendio non sono state ancora note.