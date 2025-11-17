A distanza di quasi un mese dal clamoroso furto avvenuto al Louvre, il museo, nei giorni scorsi, ha dovuto fare i conti con un nuovo e imbarazzante episodio. Due tiktoker belgi, Neal Remmerie e Senne Haverbeke, noti per i video ironici e per le loro imprese social, hanno approfittato della disattenzione del personale di sicurezza del museo per appendere un loro quadro nella sala della Gioconda. I due, infatti, sono riusciti a introdurre la loro personale opera nel museo, quindi a superare in scioltezza i controlli, grazie a una cornice pieghevole in LEGO.

Una volta dentro, hanno ricostruito la cornice e inserito il dipinto. L’obiettivo era quello di appenderlo vicino alla Gioconda. Tuttavia, come prevedibile, la zona risultava essere ben presidiata dalla sicurezza, senza contare il gran numero di visitatori presenti. I due tiktoker, però, non si sono scoraggiati e sono riusciti comunque ad appendere il loro quadro nella sala: “Sapevamo che sarebbe stato rischioso. Una volta appesa l’opera d’arte, ce ne siamo andati immediatamente. Non volevamo provocare la sicurezza o aspettare la loro reazione”.

L’impresa social dei due tiktoker

“Neal ha un certo talento artistico, e ha realizzato un’opera in cui siamo raffigurati noi due”, ha affermato nel video il tiktoker Senne Haverbeke. La loro impresa social, come accaduto in altre circostanze, è diventata virale in pochissimo tempo scatenando il commento degli utenti. In molti hanno puntato ancora una volta il dito contro la sicurezza del museo, che di certo non ha fatto una grande figura a distanza di poche settimane da quel furto che ha messo in imbarazzo uno dei musei più importanti del mondo.

I tiktoker Neal Remmerie e Senne Haverbeke, come detto, non sono nuovi a imprese di questo tipo. Lo scorso 31 maggio, durante la finale di Champions League giocata a Monaco di Baviera, sono riusciti a godersi la partita allo stadio senza sborsare neanche un centesimo. In quel caso, i due si erano intrufolati all’interno dell’Allianz Arena il giorno prima della partita tra Inter e PSG. Una volta all’interno dello stadio, a diverse ore di distanza dal fischio d’inizio, i due tiktoker hanno finto di essere degli operai in servizio nell’impianto, indossando anche il tipico giubbotto giallo della sicurezza. Per il loro piano, i due ragazzi hanno poi deciso di appendere un cartello con la scritta “Fuori Servizio” sulla porta di uno dei bagni dello stadio. A quel punto, Remmerie e Haverbeke si sono chiusi in bagno per circa 27 ore. Quando hanno sentito i tifosi entrare nei bagni vicino al loro, i due ragazzi sono usciti mimetizzandosi tra la folla, ovvero tra gli 86mila spettatori presenti sugli spalti.