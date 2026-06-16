Macron ha postato l’arrivo di Giorgia Meloni al G7 di Evian. Ogni leader ha la sua musica e l’arrivo della premier italiana è sulle note di Felicità, il brano di Al Bano & Romina Power con la scritta “Benvenuta”.

Dall’Inno alla gioia a The world is not enough, la playlist di Macron per i leader

Una vera e propria playlist G7, con una canzone per ogni leader accolto all’Hotel Royal di Evian-les-Bains. Emmanuel Macron nella serata di ieri ha pubblicato sui social spezzoni del benvenuto ufficiali ai capi di Stato e di governo che partecipano al summit in Francia e per ciascuno ha individuato un brano di sottofondo di un cantante locale. Se per Giorgia Meloni, come detto la scelta è caduta su Felicità di Albano e Romina, per Donald Trump ha invece scelto Love is a long road di Tom Petty. Al cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dedicato Lieblingsmensch (che significa persona preferita) di Namika mentre per la giapponese Sanae Takaichi ha optato per Arigato dei Nxnja Beats, e per il canadese Mark Carney J’irai où tu iras (Andrò dove andrai tu) di Celine Dion.

A chiudere la speciale playlist The world is not enough dei Garbage, colonna sonora di James Bond, con cui ha omaggiato il premier britannico Keir Starmer, e L’inno alla gioia per i vertici dell’Ue Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo.