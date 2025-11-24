All’interno del palazzo presidenziale di Ambohitsorohitra, edificio coloniale che domina il centro di Antananarivo, capitale del Madagascar, è stata trovata una roccia di smeraldo da 300 chilogrammi. Nonostante questo ritrovamento rappresenti una vera e propria rarità, al momento il valore di questa roccia non è ancora stato stimato.

Smeraldo da 300 kg

Il valore della roccia sarà determinato dalla trasparenza, dal colore, dalla purezza, dalle dimensione dei cristalli e dalla sua qualità gemmologica. Le autorità, assicurando la massima chiarezza a per evitare sospetti di corruzione, hanno spiegato che il ministro delle Miniere coordinerà le analisi tecniche. Per il Madagascar, uno dei Paesi più poveri al mondo, questa incredibile scoperta riapre il tema della valorizzazione delle risorse minerarie strategiche.