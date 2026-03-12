Di recente, sono state diffuse le immagini degli istanti che hanno preceduto il grave incidente del 27 febbraio a Milano, quello in cui il deragliamento di un Tramlink della linea 9 è costato la vita a due uomini e il ferimento di una quarantina di persone. Il video, registrato da una telecamere interna al mezzo, mostra il vagone affollato con decine di passeggeri in piedi lungo il corridoio. All’improvviso, molti di loro finiscono a terra, spinti da sinistra verso destra, o addosso a quelli che sono seduti. Questa sequenza, dalla durata di pochi secondi e agli atti dell’indagine sul deragliamento, consolida l’ipotesi relativa a un’improvvisa e anomala accelerazione del convoglio.