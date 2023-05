Milano, il momento dell’esplosione: le fiamme e la colonna di fumo VIDEO

In queste ore sui social sono stati pubblicati alcuni video del momento dell’esplosione avvenuta giovedì a Milano. “Ero in casa e ho sentito una esplosione, come una batteria di fuochi di artificio”. Questa la testimonianza di uno dei residenti nella palazzina interessata dall’esplosione avvenuta giovedì mattina a Milano, in via Pier Lombardo.

Milano, il video del momento dell’esplosione e le prime testimonianze

“Mi sono affacciato alla finestra e ho visto il portiere che scappava agitato – continua la testimonianza -. Sono sceso, c’erano le macchine che prendevano fuoco”.

Il residente inizialmente ha pensato che lo scoppio fosse dovuto da una carica esplosiva messa nel cantiere di fronte a casa dove stanno costruendo un edificio:

“Poi mi sono spaventato: ho pensato alle persone, all’autista del furgone e al palazzo. Poteva prendere fuoco, ci sono le condutture del gas”.

“Ho visto il cielo oscurarsi – ha detto una residente in un altro palazzo limitrofo – e mi sono detta ‘adesso piove’ poi ho guardato fuori… un buio tremendo. Poi ho visto le fiamme fino alle mia finestra e ho sentito ‘bum, bum, bum’. Erano le gomme delle auto che scoppiavano”.

La signora vive con il marito al terzo piano del palazzo di via Vasari. La coppia è poi scesa in strada. “Ci siamo evacuati da soli. I vigili del fuoco sono arrivati almeno 22, 25 minuti dopo – dicono, aggiungendo di non voler far polemica “. La signora ha spiegato che è stata “evacuata la scuola vicina, qualche bambino ha pianto e la suora è stata male”.