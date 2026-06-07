A New York si sta diffondendo un caso misterioso che ha attirato l’attenzione delle autorità e dei social media. Da diverse settimane, alcune videocamere di sorveglianza hanno ripreso gruppi di uomini che, durante la notte, aprono i tombini, vi entrano e poi ne escono dopo alcune ore.

Una volta riemersi, i soggetti si cambierebbero i vestiti vicino alle auto parcheggiate per poi allontanarsi rapidamente, senza lasciare tracce evidenti. I video, diventati virali online, hanno spinto la polizia ad avviare un’indagine approfondita.

Le segnalazioni tra Brooklyn, Williamsburg e Queens

I primi episodi documentati risalgono all’inizio di maggio. Il 28 maggio, a Brooklyn, otto persone sarebbero state viste sollevare un tombino e calarsi nel sistema fognario poco dopo le 23. Circa tre ore più tardi sono riemersi e si sono cambiati nei pressi delle automobili parcheggiate.

Nella stessa notte, a Williamsburg, un altro gruppo di sette persone avrebbe compiuto un’azione simile, restando sottoterra per oltre due ore e mezza. Secondo le ricostruzioni, alcuni di loro erano equipaggiati con torce frontali, pale e altri strumenti.

Un episodio analogo era stato segnalato anche il 5 maggio nel Queens, ad Astoria, dove tre individui con stivali da pesca e torce elettriche sarebbero entrati in un tombino intorno alle due di notte.

Le indagini della polizia e le verifiche ufficiali

Il New York City Police Department ha inviato unità specializzate all’interno del sistema fognario per verificare la presenza di eventuali attività illecite, senza però trovare elementi concreti. Anche il Dipartimento per la Protezione Ambientale ha effettuato sopralluoghi, escludendo danni alle infrastrutture o anomalie strutturali.

Al momento non risultano arresti né persone ferite, e non è ancora chiaro se i diversi episodi siano collegati tra loro.

Le ipotesi degli investigatori e il caso ancora aperto

L’unica pista al momento al vaglio degli inquirenti è che gli uomini possano esplorare le fognature alla ricerca di oggetti di valore o materiali abbandonati nel sistema idrico sotterraneo. Tuttavia, si tratta ancora di una semplice ipotesi non confermata.

Le autorità ricordano inoltre che l’accesso alle fognature è vietato e rappresenta comunque un reato, indipendentemente dalle motivazioni. Il caso resta quindi avvolto nel mistero, mentre la città continua a interrogarsi su ciò che avviene realmente nei sotterranei di New York durante la notte.