Nei giorni scorsi la nazionale di calcio dell’Argentina è atterrata a Kansas City, negli Stati Uniti, in occasione del Mondiale di Usa, Canada e Messico (11 giugno-19 luglio). La nazionale argentina, che si prepara alla difesa del titolo mondiale vinto nel 2022 in Qatar, è sbarcata negli Stati Uniti con un aereo molto particolare. La compagnia di bandiera Aerolíneas Argentinas ha infatti adottato una livrea speciale per celebrare la storia dell’Argentina ai Mondiali: sulla coda del velivolo è stata riprodotta la maglia della Selección con il numero 10. Sul motore di destra, invece, è stata disegnata la fascia di capitano e sulla pancia del velivolo tre stelle, una per ogni Coppa del Mondo vinta (1978, 1986, 2022).