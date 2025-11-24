Di recente, MRTV ha trasmesso le immagini della demolizione di un vasto complesso, il noto centro di truffa KK Park, a Myawaddy, in Birmania. L’operazione, condotta dall’esercito birmano, rientra nel piano di distruzione e di smantellamento delle centrali delle truffe online.

Il video della demolizione

La Birmania è nota per ospitare operazioni di truffa informatica perpetrate in tutto il mondo. A metà ottobre, le autorità hanno fatto irruzione nel KK Park, alla periferia di un’importante città commerciale al confine con la Thailandia. Nelle immagini trasmesse domenica dai media locali, gli edifici del KK Park vengono demoliti con esplosioni ed escavatori. Parallelamente, la giunta militare del Myanmar ha comunicato di aver fermato quasi 1.600 cittadini stranieri nell’arco di cinque giorni, nel contesto di un’ampia operazione rivolta al complesso di Shwe Kokko, area nota per attività di truffe digitali situata lungo la frontiera con la Thailandia.