Domenica 28 dicembre, due elicotteri leggeri, un Enstrom F-28A e un Enstrom 280C, si sono scontrati in volo prima di schiantarsi al suolo ad Hammonton, nel New Jersey. Nel tragico incidente uno dei due piloti è morto mentre l’altro è rimasto gravemente ferito. La FAA e la NTSB hanno subito avviato le indagini per risalire alle cause della collisione, raccogliendo testimonianze, video e dati di volo.

Le immagini del luogo dello schianto

Sui social sono apparsi diversi video dell’incidente, tra cui quello del luogo dello schianto, in cui si vedono i due elicotteri distrutti, e quello che mostra uno dei due velivoli mentre gira su sé stesso prima di precipitare. Entrambi gli elicotteri hanno tentato un atterraggio di fortuna e dopo l’impatto uno dei due è stato avvolto dalle fiamme. Le zone limitrofe al luogo dello schianto sono state chiuse alla popolazione per consentire l’intervento dei servizi di emergenza.