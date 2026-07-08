“Due colonne portanti si sono piegate. Inoltre, sono state rilevate diverse crepe e cedimenti dei soffitti”, ha dichiarato il sindaco Zohran Mamdani in riferimento a un grattacielo, a rischio crollo parziale, che si trova nel cuore di Manhattan. Le misurazioni avevano indicato che l’edificio si stava muovendo. Nella serata di ieri questo movimento si è arrestato, consentendo l’installazione di supporti temporanei per stabilizzare la struttura.

“Situazione grave”

Il complesso di 37 piani sulla 42esima Strada a Midtown è stato transennato su un’ampia area. L’edificio è stato ispezionato dai droni dei vigili del fuoco e monitorato con dispositivi in grado di rilevare spostamenti fino al centimetro. Trattandosi di una struttura in acciaio, non si prevede un crollo totale ma al massimo un cedimento localizzato. “Tuttavia, questa rimane la nostra principale preoccupazione”, ha affermato un funzionario dei vigili del fuoco. La situazione è “molto grave”.