A Barre, nello Stato di New York, un veterano della Marina di 105 anni ha esaudito uno dei suoi più grandi desideri lanciandosi con il paracadute da un aereo. La scorsa domenica, infatti, l’uomo ha festeggiato il proprio compleanno effettuando un lancio in tandem con un istruttore di fronte ad amici e parenti. Secondo il Guinness World Records, la persona più anziana ad aver effettuato un lancio con il paracadute aveva 106 anni.