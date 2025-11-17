Il ct della Nigeria Éric Chelle ha accusato il Congo di aver fatto “qualche voodoo” durante i rigori, affermando che “un ragazzo del Congo ha fatto un po’ di voodoo ogni volta” e che per questo “ero un po’ nervoso”. Alla richiesta di chiarimenti, ha solo mimato un gesto col braccio: “Qualcosa del genere… non so se fosse acqua o qualcosa del genere”. Il Congo ha poi battuto la Nigeria 4-3 ai rigori, assicurandosi gli spareggi interconfederali per i Mondiali 2026 ed eliminando la squadra di Victor Osimhen e Ademola Lookman.