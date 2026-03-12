Nelle scorse ore, il comando militare statunitense CENTCOM (United States Central Command) ha diffuso le immagini della portaerei USS Abraham Lincoln (CVN 72), impegnata a condurre le operazioni a supporto di quella che l’esercito statunitense ha denominato “Operazione Epic Fury”. Nello specifico, il video mostra le attività sul ponte della nave, la preparazione dei velivoli e il decollo degli aerei militari statunitensi coinvolti nella guerra con l’Iran.