A Peshawar, nel Pakistan nord-occidentale, uomini armati e un attentatore suicida hanno attaccato il quartier generale delle forze paramilitari. “Tre membri della FC (Federal Constabulary) schierati al cancello sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti”, ha dichiarato il capo della polizia di Peshawar, Mian Saeed, aggiungendo che un aggressore ha fatto esplodere degli esplosivi e altri due sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco dalle forze di sicurezza. Stando a quanto dichiarato da un portavoce del Lady Reading Hospital, cinque persone sono state trasportate in ospedale con ferite, tra cui due membri del personale di sicurezza e tre civili.

Il video dell’esplosione

Nella giornata di ieri, il quotidiano Dawn, citando fonti di polizia, ha riferito che il quartier generale della Polizia Federale era “sotto attacco” e che un attentatore suicida aveva fatto esplodere gli esplosivi all’ingresso del complesso. “Il primo attentatore suicida ha attaccato l’ingresso principale della polizia e l’altro è entrato nel complesso”, ha dichiarato un alto funzionario. “Le forze dell’ordine, tra cui esercito e polizia, hanno isolato l’area e stanno gestendo la situazione con cautela, poiché sospettiamo che ci siano dei terroristi all’interno del quartier generale”, ha aggiunto. Gli aggressori hanno colpito alle 8:10 in un edificio situato su Saddar Road, una delle arterie più trafficate della città, poco prima dell’ora di punta. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma i sospetti ricadono sui talebani pakistani (TTP), responsabili di numerosi attentati recenti.