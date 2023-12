Parlamento europeo, c’è un cane che abbaia ma non si capisce dov’è: Metsola non trattiene le risate

Episodio singolare al Parlamento europeo. Durante l’assemblea plenaria di mercoledì 13 dicembre un inaspettato “ospite” a quattro zampe ha ha fatto “sentire” la sua presenza. Dopo il discorso della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, appena prima dei consueti applausi, un suono inusuale si è unito al coro: un cane ha iniziato ad abbaiare.

Perplessità tra i presenti e risate frizzanti

Il video dell’assemblea mostra chiaramente il divertimento suscitato dagli abbai improvvisi. L’incertezza iniziale ha presto lasciato spazio a risate contagiose tra gli spettatori, inclusa la presidente Metsola, che ha ceduto alle risate di fronte a questa situazione inusuale.

L’ipotesi del cane da remoto

L’ipotesi che i latrati provenissero da un computer collegato in remoto ha aggiunto un tocco di mistero all’intero episodio. La possibilità che il cane fosse virtualmente presente ha reso il momento ancora più divertente, contribuendo all’atmosfera leggera e divertente che si è diffusa nell’aula. In realtà, sembra che venissero dal cane da assistenza di un impiegato dell’Europarlamento (non inquadrato).

Questo singolare episodio ha dimostrato che anche nei luoghi più istituzionali e formali, come il Parlamento europeo, possono verificarsi momenti di leggerezza e umorismo. Il cane misterioso ha portato gioia e distrazione, diventando protagonista involontario di una giornata parlamentare insolita.