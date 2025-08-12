Negli Stati Uniti, lo stato del Wisconsin è stato colpito da intense piogge che hanno provocato gravi allagamenti e interruzioni di corrente. L’area più colpita è quella di Milwaukee, dove in meno di 24 ore sono caduti oltre 20 centimetri di pioggia, causando disagi alla circolazione e danni a numerose abitazioni. Le autorità locali hanno attivato squadre di emergenza per assistere la popolazione e monitorare i corsi d’acqua. Secondo le previsioni, altre precipitazioni sono attese nelle prossime ore, aumentando il rischio di ulteriori esondazioni.