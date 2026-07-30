Non appena viene portato a bordo dell’imbarcazione, il polpo reagisce in modo rapidissimo e sorprendente. Uno dei suoi otto tentacoli si allunga improvvisamente e colpisce il pescatore direttamente in pieno volto. La scena è stata ripresa in video e, una volta pubblicata online, ha rapidamente raccolto migliaia di reazioni.

Molti utenti hanno ironizzato sull’accaduto, parlando di una vera e propria “vendetta” da parte del mollusco. Altri, invece, hanno sottolineato l’intelligenza dei polpi e le loro notevoli capacità di difesa, oltre alla grande rapidità e destrezza con cui riescono a reagire quando percepiscono una situazione di pericolo.