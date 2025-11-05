Un’operazione congiunta di Portogallo, Usa e Gran Bretagna ha permesso di intercettare nell’Atlantico un battello a basso profilo, detto anche “narcosub”, con un carico di 1.7 tonnellate di cocaina. L’imbarcazione, un sottomarino artigianale utilizzato dai narcotrafficanti, era partita dal Sud America ed era diretta, secondo quanto dichiarato la polizia portoghese, verso la penisola iberica. La droga a bordo avrebbe poi raggiunto mezza Europa. Nei mesi scorsi, vicino alle Azzorre, le autorità portoghesi avevano sequestrato un semisommergibile molto simile carico di oltre sei tonnellate di cocaina.

Il video dell’ispezione a bordo

Secondo le fonti ufficiali, l’intervento multinazionale è avvenuto a circa 1800 chilometri da Lisbona, dopo un lungo tracciamento durato quasi 140 ore. Nell’operazione sono stati coinvolti oltre 70 militari. Le quattro persone a bordo sono state arrestate. Sono ancora poche, però, le informazioni sull’equipaggio: alcune indiscrezioni parlano di venezuelani; tuttavia, non ci sono conferme di alcun tipo. Le forze dell’ordine portoghesi hanno poi diffuso le immagini della cattura e dell’ispezione del “narcosub”.