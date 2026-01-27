A Maple Grove nell’area metropolitana di Minneapolis, decine di persone munite di padelle e altri utensili da cucina hanno iniziato a fare rumore fuori dall’hotel SpringHill Suites dove ritenevano fosse alloggiato Gregory Bovino, il capo del Border Patrol, l’agenzia federale che insieme all’Ice, l’Immigration Customs and Enforcement, si è resa protagonista in questi giorni di arresti e uccisioni ingiustificate nella vicina Minneapolis.

Circa 20 di loro sono stati arrestati. “La situazione è degenerata quando alcuni individui tra la folla hanno commesso atti illegali”, ha spiegato il dipartimento di polizia di Maple Grove in un comunicato su Facebook.

Ad essere stati arrestati sono coloro che “non hanno ottemperato agli ordini legittimi o hanno commesso reati”, si legge nella dichiarazione rilasciata dalla polizia.