Al suo arrivo alla conferenza AI Journey 2025 a Mosca, il presidente Vladimir Putin è stato accolto da un robot umanoide che ha eseguito una breve danza preparata per l’occasione. Il presidente ha così assistito da vicino alle ultime innovazioni russe nel settore dell’IA, con il robot Grin, sviluppato dal gruppo Sberbank, che ha interagito con lui mostrando alcuni movimenti coreografici.

Putin e il robot “danzante”

Nel corso dell’evento dedicato al futuro dell’intelligenza artificiale in Russia, sono stati presentati alcuni progetti come il bancomat intelligente, dotato di un modulo in grado di effettuare una valutazione rapida dello stato di salute dell’utente, e la rete neurale Alisa, presentata da Yandex, evoluzione del suo assistente digitale, progettata per applicazioni avanzate di interazione uomo-macchina. Spazio anche all’ambito medico, con l’Istituto di Intelligenza Artificiale e R Pharm che hanno illustrato i progressi nello sviluppo di nuovi farmaci per la cura di gravi patologie cerebrali, un processo supportato da sistemi di IA dedicati alla ricerca biomedicale.

Sul palco, Putin ha sottolineato la necessità per la Russia di “possedere una gamma completa di tecnologie e prodotti propri nel campo dell’intelligenza artificiale attiva”, ribadendo quindi l’importanza strategica del settore per lo sviluppo nazionale. Al termine della visita Putin ha preso parte ai lavori della sessione plenaria, dove sono stati approfonditi gli indirizzi strategici per il futuro dell’intelligenza artificiale in Russia.