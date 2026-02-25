Passamontagna, pistola in pugno e scooter rubati con targhe alterate: così nel 2024 due rapinatori romani di 31 e 44 anni erano riusciti a mettere a segno due differenti rapine nell’arco di pochi giorni, una all’interno di una gioielleria e l’altra in un ufficio postale. Il 2 marzo, grazie anche alla complicità di una donna che ha spianato loro la strada, i due rapinatori erano entrati nella gioielleria in viale Eritrea 90, avevano puntato la pistola contro i commessi e spintonato la titolare, facendola cadere a terra. Alla fine, hanno portato via oggetti di valore per oltre 100mila euro.

Rapinatori incastrati dalle videocamere

Pochi giorni dopo, la coppia di rapinatori è tornata in azione in un ufficio postale di Corso Francia per compiere una rapina adottando le stesse modalità. Due uomini, armati e con i volti coperti, si sono introdotti nella sede e hanno minacciato i dipendenti, costringendoli a consegnare il danaro custodito in cassa, circa mille euro. Le indagini tecniche hanno consentito di scoprire che i due indagati si spostavano a bordo di scooter rubati, con la targa alterata, pianificando l’itinerario da percorrere durante la fuga. Dopo mesi di indagini, le testimonianze raccolte e la visione delle immagini di videosorveglianza hanno fornito gli elementi per rintracciare i due rapinatori, che sono stati arrestati con le accuse di rapina aggravata, furto e ricettazione.