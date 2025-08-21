Il rider tedesco di freestyle motocross Luc Ackermann ha sfidato le leggi della fisica con un’acrobazia incredibile. Nelle immagini, infatti, lo si vede eseguire uno Tsunami Backflip in volo con la sua moto tra due tir in movimento su un’autostrada in Germania. Sul primo dei due tir, in corrispondenza dell’abitacolo del guidatore, è stata agganciata una pista con una rampa di lancio. Sul secondo tir, invece, la pista è stata montata al contrario, con la rampa che ha fatto da scivolo di atterraggio.

Il salto mortale di Luc Ackermann

Accelerando con decisione, Ackermann ha poi compiuto il salto tra i due tir in movimento. In aria, a distanza di qualche metro sopra il portale stradale per la segnaletica (alta 9 metri), il biker ha eseguito il suo personale Tsunami Backflip (salto mortale all’indietro): un salto che ha coperto circa 40 metri, con uno spazio di 23 metri tra i due camion in movimento.

“Se non avessi colto l’attimo giusto avrei colpito il cartello stradale o avrei mancato lo scivolo di atterraggio”, ha dichiarato Luc Ackermann dopo aver compiuto una delle sue imprese più audaci e spettacolari.