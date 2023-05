Nuovo video shock a New York, dove un senzatetto afroamericano è stato bloccato con una presa al collo in metropolitana ed è morto, ucciso da un ex marine. Questa volta nell’incidente non sono coinvolti agenti della polizia ma – secondo i media Usa – un veterano dei Marine di 24 anni, intervenuto dopo che il senzatetto con problemi mentali ha iniziato a urlare in maniera aggressiva contro gli altri passeggeri su un vagone ad una fermata a Manhattan.

Il senzatetto afroamericano ucciso dal marine

Jordan Neely, 30 anni, secondo alcuni testimoni ha iniziato a dire che “non aveva cibo, aveva sete, era stanco e non gli importava se andava in prigione”. Poi si è tolto la giacca e l’ha gettata a terra. A quel punto il 24enne bianco e’ intervenuto bloccando l’uomo con la presa al collo, durata circa 15 minuti, come riferisce il New York Post. Nel video di tre minuti e mezzo si vede il giovane sdraiato sul pavimento del treno con il braccio attorno al collo di Neely. Quando sono intervenuti i soccorsi e hanno provato a rianimarlo, il senzatetto era già morto.

Il giovane è stato quindi preso in custodia e per ora rilasciato senza accuse, poiché prima le forze dell’ordine attendono i risultati dell’autopsia e delle indagini. Sul web l’incidente ha scatenato reazioni contrastanti, tra chi parla di eccesso di forza, chi dell’ennesimo episodio di razzismo, e chi invece ritiene che il giovane abbia agito per proteggere gli altri passeggeri da un’aggressione.