I dossi rallentatori sono strumenti comuni nelle aree urbane per migliorare la sicurezza dei pedoni, ma spesso sono mal visti dai conducenti. Questi ostacoli obbligano a rallentare, anche quando si sta già rispettando il limite di velocità, e possono danneggiare le sospensioni dei veicoli. In Svezia, è stato ideato un dosso artificiale intelligente, chiamato Actibump, che si attiva solo quando si rileva una velocità eccessiva. Il dispositivo, sviluppato dall’azienda svedese Edeva, è una sorta di cunetta che si abbassa sotto il livello stradale se una telecamera rileva una velocità troppo alta, creando uno scalino sulla carreggiata. Al contrario, se la velocità è adeguata, la strada rimane liscia, evitando rallentamenti inutili e ottimizzando il flusso del traffico.

Il primo esperimento con l’Actibump risale al 2018, quando fu installato a Ystad, in Svezia. Da allora, sono stati montati circa un centinaio di dispositivi in diverse località, tra cui comuni svedesi, l’area del ponte di Øresund e paesi come Australia, Norvegia, Danimarca e Islanda. L’Actibump non solo migliora la viabilità, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni di CO2, poiché il flusso regolare del traffico riduce le frenate e le accelerazioni. Uno studio ha evidenziato che, in Svezia, l’uso di questo dispositivo potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di oltre 49.500 tonnellate all’anno.