Dodici reperti archeologici sono stati consegnati dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia ai Musei Reali di Torino e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, sono state avviate dal Nucleo Tpc nell’agosto 2024 in un palazzo veneziano sottoposto a vincolo monumentale, ispezionato dalla Soprintendenza veneziana. A seguito di perquisizioni locali effettuate nel dicembre scorso a Venezia e a Torino in un’abitazione e in un’impresa di settore, i beni sono stati scoperti e posti sotto sequestro. Si tratta probabilmente di reperti provenienti da scavi clandestini in contesti archeologici funerari.

Reperti archeologici sequestrati

Tra i beni sequestrati figura un “cratere a mascheroni” in ceramica apula a figure rosse, con sovra-dipinture in bianco e in giallo, risalente al IV secolo a.C. Tra i 12 reperti ci sono anche un’hydria a figure rosse, una kylix a figure nere, un’oinochoe a figure rosse, una lekythos a figure nere, una testina fittile, una “tanagrina”, un askòs a forma umana in terracotta e uno in bronzo, una piccola kore in bronzo, uno specchio in osso con decorazione a sbalzo e un balsamario in vetro verde chiaro. Dopo la ricettazione da parte di ignoti, questi reperti sono giunti nelle mani dei più recenti proprietari, che non avevano titoli di proprietà sui beni.

Al termine delle indagini, la Procura di Venezia ha disposto il dissequestro dei beni e la loro restituzione allo Stato. I reperti, in consegna dalla Soprintendenza di Venezia e dai Musei Reali di Torino, saranno valorizzati nel Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.