A Novosibirsk, in Siberia, nei giorni scorsi è crollato il tetto di un centro commerciale a causa del peso della neve accumulata. I media russi, citando le autorità locali, hanno parlato di almeno due persone ferite nell’incidente. Lo loro condizioni, però, non sarebbero gravi. L’area del centro commerciale è stata messa in sicurezza dai servizi di emergenza, che hanno provveduto anche a verificare l’eventuale presenza di altre persone all’interno dell’edificio. Sull’incidente è stata avviata un’indagine, che dovrà fare chiarezza sulle cause del crollo e su eventuali responsabilità relative alle norme di sicurezza.